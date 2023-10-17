台東縣關山鎮梓園碾米工廠投入有機農業促進專區畫設期間，受稻黑椿象大量繁殖威脅，經燃燒稻草、施用黑殭菌及天敵黑卵蜂多方防治下，產量恢復。（蕭嘉蕙攝）

全球2050淨零排放趨勢下，台灣農業高喊提前於2040年達標，並祭出獎補助措施，鼓勵設置有機農業促進專區，台東縣政府今公告畫設「台東縣關山鎮梓園有機農業促進區」，整合5個產銷班及逾百名農友響應有機耕作，面積達182公頃，不僅解決鄰田汙染問題，克服黑椿象蟲害，更成為宜花東首座且全國面積最大的有機農業促進區。

位於台東縣關山鎮的梓園碾米工廠，成立於1986年，自2005年起受農糧署輔導稻米產銷專區，並於2020年獲得有機驗證，後投入有機農業促進區畫設，期間因大面積投入有機農業生產，使得已絕跡50年的水稻害蟲黑椿象大量繁衍，產量銳減，一度面臨棄區邊緣。

台東農改場副場長盧柏松表示，大面積有機耕作單一作物，本質上違反多樣性的自然法則，因此難以避免嚴重性的病蟲害。

台東縣農業處表示，經縣府專案核准稻田燃燒稻草，打破稻黑椿象的繁殖循環，同時在農業部台東區農改場攜手中興大學，找出可使黑椿象感染後死亡的黑殭菌及天敵黑卵蜂多方防治下，今年稻作產量逐步恢復正常。

台東縣長饒慶鈴指出，有機農業的耕作與生產是非常不容易，欽佩梓園碾米工廠老闆的堅持，才能有今天的成績。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，每年投入逾10億元經費推動有機農業補助，針對有機農業促進區部分，提供國有地租金優惠、保證租期10年，另外，農機具補助標準依共同使用計算，補助比例為二分之一，較個人使用補助比例三分之一高，以此鼓勵專區內慣行農業轉型、友善農業取得驗證。

台東縣有機驗證面積1328公頃，友善耕作面積1139公頃，合計2467公頃，位居全台第3；由於台東有機農業生產以小農為大宗，飽受鄰田污染之苦，成立有機農業促進區後，一來解決鄰田污染問題，二來擴大生產區域規模，有助於計畫性生產及未來銷售規劃，利於產業六級化的推動。