今年國慶焰火活動在台中舉辦，卻發生焰火提早20分鐘施放、無人機取消等情況，引發爭議，市長盧秀燕也公開道歉。同屬國民黨執政的台中、南投、雲林及嘉義12日舉辦「女力發威市首聯談－金馬60聯名商品揭露記者會」，南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善特別力挺盧秀燕，為媽媽市長打氣。

這場「女力發威市首聯談－金馬60聯名商品揭露記者會」12日在林皇宮舉辦，包括許淑華、張麗善及黃敏惠、台中市政府副祕書長賴淑惠暢談城市獨特特色及農業品牌轉型，並行銷金馬60聯名五大商品。

對於台中市舉辦國慶焰火引發諸多爭議，許淑華說，根據媒體民調，盧秀燕、張麗善及黃敏惠都是五星縣市長，值得學習；舉辦大型活動多少有需要再努力的地方，大家都會為台中市府加油打氣。

黃敏惠則說，辦活動最怕塞車，但不塞車表示沒人來、也不行，台中市府用心規畫國慶焰火的活動，大家應給台中團隊鼓勵。