2024總統暨立委大選，倒數不到90天，前立委郭正亮表示，國民黨立委若選輸， 黨主席朱立倫恐下台，台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜兩人，都有可能是下一任國民黨主席。

郭正亮18日在《下班瀚你聊》節目中問到 ，如果只是立委贏了，朱立倫不會下台 ，他很了解朱立倫，因為兩人同年，而且朱立倫是雙子座，又是會計學博士，所以該說什麼話都想到了。他可能會說 ，他贏了 ，立委席次進步了，總統人選不是他決定的。

郭正亮接著指出，如果民進黨立委席次過半 ，那是很嚴重的事，民進黨過半是57席，表示國民黨整個處理得一塌糊塗，因為非民進黨的民調超過6成，若還搞到民進黨繼續過半，一定有人提罷免，就「莎呦哪啦」了。

主持人問到，朱立倫若下台，誰有可能是下一任國民黨領導人？郭正亮認為， 韓國瑜和盧秀燕都有可能是下一任國民黨領導人。另外，他覺得，如果這一次侯友宜沒有選上，盧秀燕的機會比較大，下次很多人會拱她選總統，目前盧秀燕沒有考慮選黨主席。