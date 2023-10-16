台北松菸園區8月發生狗咬狗事件，遭攻擊犬隻險些喪命，向動保處報案卻遭回應須民眾報案才能確認飼主資料。民進黨台北市議員許淑華痛批，動保處本應是狗咬狗事件承辦機關，卻和警察局、文基會互踢皮球，成為加害者幫凶，根本是「草菅狗命」。

許淑華指出，有民眾於8月底在松菸附近遛狗時，愛犬卻遭杜賓犬攻擊，皮開肉綻甚至險些喪命，民眾上月初通報動保處時，卻遭回應需要報案才能調監視器確認杜賓犬飼主資料，「不願受理」。後來民眾向松菸索要影片時，也遭文基會拒絕表示，他們無權管承租人行為。

許淑華痛批，民眾愛犬遭咬傷向動保處通報，動保處卻踢皮球給文基會，文基會又踢給警察局，正是因為動保處的漠視，才會造成有第2隻狗被咬。她詢問民眾報案後，動保處與文基會對案發影片掌握情形。

動保處長陳英豪回覆，他們不止1次向文基會要影片，直到9月底才拿到相關影片，許淑華聽聞後點名文基會回答，文基會卻回應希望請公務單位向他們提出申請。許痛批，這就是在互踢皮球，動保處本該捍衛動物權益，面對有攻擊性犬隻應戴上嘴套並列入紀錄。

許淑華譴責，動保處對此消極不作為，「草菅狗命」，成為加害者幫凶。她要求，依動保法規定立即研議建制動保處處理動保案件整合機制，另外文基會也須訂定松菸承租者具爭議事件相關處理機制。