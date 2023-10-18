南投縣議會議長何勝豐肯定南投縣政府舉辦茶博會與到大陸行銷農特產品的努力。曾雪蒨攝

南投縣長許淑華今年7月前往大陸參加「兩湖論壇會議」，成功爭取到10億元南投縣農產訂單，她18日在縣議會施政報告時表示，第1批大陸訂購的農產品將在11月運往舟山港，再轉運到其他配送點，有助擴大南投縣農產品產值。

許淑華表示，縣農會已經再次啟程前往大陸，討論包括農產運輸品管與出貨量、出貨內容，預計11月可以將第1批的農產品運往舟山港，希望透過舟山港活絡的交通網絡，再配送到達各個配送地點，期待縣農會返國後帶回最新的出貨訂單與後續銷售成果。

許淑華今年7月出席台灣南投日月潭、大陸杭州西湖第15屆「兩湖論壇」會議，短短5天參訪行程就傳捷報，包括杭州買4億元南投茶、湖州市下訂5億8千萬元農產品，南投縣農會總幹事曾明瑞也簽訂4500萬元南投農產品合約，使該行程為南投農產品銷售超過10億元好成績。

許淑華表示，寧波舟山港貨物吞吐量全球最大，港口規劃完整，所以7月參訪該港口時就決定，南投縣的農產品將從舟山港為入口，再轉銷各省，希望下月開起南投農特產銷售大陸各省，替農民再擴大南投農產銷售管道，也擴大重產品的產值。

南投縣議會第20屆第2次定期會今天正式開議，將審議縣府提案5件、議員提案83件合計88件，議長何勝豐肯定縣府辦理茶博會成功，希望未來針對各鄉鎮市、不同季節出產的農特產分別舉辦促銷，增加農民收益並活絡地方經濟；他也期許縣府團隊以重視人民的需求為己任，對議員多年關心的議題，局處長與同仁要有積極的態度處理，回應鄉親的期待。