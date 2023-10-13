新北市議員劉美芳、王威元今（13）日召開「搶救小黃，讓司機生存下去」記者會，要求政府增設計程車上下客專區，解決計程車常因載客臨停紅線被檢舉的窘境。

新北市議員劉美芳、王威元和林國春召開記者會替計程車司機發聲。劉美芳說，去年違反交通開的罰鍰高達220億元，卻沒有回饋到道路設計上，反而是不斷提高罰鍰金額、增加檢舉項目，職業駕駛苦不堪言。

王威元則以三重區正義北路舉例，指出該路超過700公尺，卻沒有一個合法上下車的地方，「所有車子都不能在這裡合法載客，反過來說，行動不便的老人家、身障者也不能在這上下車，是不是太不近人情」，要求新北市交通局重新規劃該路段。

林國春說，新北交通違規檢舉件數很高，罰單太多是否不合比例原則，應該先進行勸導，無效再開單。

本次出席記者會的職業駕駛團體，包括「全國汽車駕駛人權益聯盟協會」、「台北市多元化計程車產業工會」、「新世代計程車產業協會」、「全民計程車司機聯誼會總會」、「新世代計程車產業協會」、「台北市全國計程車駕駛產業公會」、「中華民國柴油車運輸總會」等單位。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，一般店家都有卸貨區，但職業駕駛卻沒有專區讓乘客上下車；另外，新北市跟台北市的招呼站有不同的形式，新北市是畫線，台北市是畫格子，這部分應該要統一規劃，且應以清楚的立牌方式呈現，將更明確易找。