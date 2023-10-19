鄒承恩以《我願意》入圍金鐘獎男配角獎。（林淑娟攝）

鄒承恩因演出《我願意》走出喪父痛。（林淑娟攝）

鄒承恩為演出《我願意》增胖10公斤。（絡思本娛樂製作提供）

鄒承恩以犯罪懸疑影集《我願意》，二度入圍金鐘獎，將在競爭激烈的「死亡之組」與庹宗華、陳博正、游安順及同劇的楊大正角逐男配角獎。劇中飾演邪教教主「本生老師」左右手的他表示，參與這部影集演出除了入圍金鐘獎，最大收穫其實是幫助他走出沈重的喪父之痛，「很有感觸，這個實質上的意義，比入圍更讓我感動」。

鄒承恩入行前原本在美國IT產業當上班族，是科技新貴，2007年參與電視劇《痞子英雄》演出出道，他說其實從小就對娛樂產業不陌生，因父親之前在國民黨文工會工作，管理包含中影等黨營單位，他因而被啟蒙，不過爸爸一開始很反對他走演藝圈，知道這行業不是那麼容易，充滿不穩定，但後來他每拍完一部戲，爸爸都會默默坐在電視機前收看，是他最忠實的觀眾，他也總希望能做出一番成績給爸爸看。

遺憾的是，罹患胃癌多年的爸爸在他接演《我願意》前1年過世，因父子感情深厚，爸爸生病4年的過程他幾乎全程照顧陪伴，雖然早有心理準備，但爸爸離世後，他還是悲傷到再也無法靠近那家醫院，有次甚至連兒子生病，明明是不同分院，他也無法踏進醫院，「一進去就太難受，所有爸爸生前被病痛折磨的畫面，會像跑馬燈一樣不斷播放，讓我痛苦到換不過氣來」，他以為時間可以慢慢淡化悲傷，沒想到還是不行。

1年後在為《我願意》做角色功課準備、上表演課的過程中，他情緒崩潰，這才發現創傷那麼大且一直都在、從來沒有離開，「本來以為已經都過去了，時間可以沖淡一切，沒想到沖不掉、完全過不去，它一直糾結在心裡，從來沒走開，爸爸一直在我心裡，從沒離開過」。不過，就在拍戲與角色共處的過程中，他儼然跟著劇情上了心靈成長課，戲拍完，他也真正放下、傷口被療癒，「當下真的很感謝我成為演員這件事」。

他為劇中角色付出許多，除了特別練習跛腳走路，原本是健壯肌肉男的他，還未角色刻意增胖10公斤，體脂從11上升到20，「戲拍完兩年多了，身材還沒練回來，『傷害』，等於砍掉重練，但疫情期間根本不可能練，且之前還在拍其他戲，如果有時間也寧可在家陪小孩，所以根本動不了，連老婆都說『可否把我老公還回來』，這個職業傷害有點太大！」

幸好透過這部戲他自我療癒傷痛，有了更大收獲，也讓他更了解身為演員對他的意義，是其他工作無法比擬，「爸爸走的那當下，沒有人可以幫助我，我也想不到該怎麼幫助我自己，但演員這身分，讓我做到了」。