世上最無私的愛就是父母對子女，日本一名為冴島瑪麗依子（冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子）的女子表示，兒時和父親一起吃炸蝦，父親總是把蝦肉留給她，自己吃蝦尾，還強調「我喜歡吃蝦尾」，讓她誤以為父親喜歡吃蝦尾，兩人一起吃迴轉壽司時，她還主動把蝦尾給父親，直到她長大才知父親把蝦肉留給她，是出自於對她的疼愛，並非真的愛吃蝦尾，感嘆自己真的太傻了。

日媒報導，冴島瑪麗依子在Ｘ平台指出，童年時期非常喜歡炸蝦，每當她和父親外出用餐時，餐盤裡有炸蝦，父親總會把蝦肉給她，還特別補充說「我喜歡吃蝦尾」，讓她深信不疑，以為父親喜歡蝦尾。

冴島瑪麗依子說，後來她和父親到迴轉壽司，她一如往常把蝦尾遞給父親，父親也自然地說聲「謝謝」，直到她長大閱讀相關文章，從中得知蝦尾是整隻蝦中最不該吃的部分，蝦子經過烹煮後，蝦尾是可以享用的，但迴轉壽司的蝦子大多是生蝦，蝦尾可能孳生細菌，造成口腔損傷。

冴島瑪麗依子說，那時才知道父親並非特別喜歡吃蝦尾，而是出自於對她的疼愛，讓她激動不已，直呼「我真的太傻了」，如今她也成為一位人母，父親當年的行為也成了她的育兒經。