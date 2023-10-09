一名女網友抱怨，父親8月被裁員後就一直沒工作，還開口向她和母親及妹妹3人要零用錢，一個月要給2萬5000元，還嗆她們不給後果自負，讓她無法接受，上網發文尋求協助，貼文引發網友熱議，多數人建議她協助父親辦理失業補助或退休金申請，勸她不要聽父親的話給零用錢。

原PO昨（8）日於《爆料公社》指出，父親8月底失業，一直未能找到新工作，閒在家中也未幫忙家務，導致家庭關係變得緊張，最近更因為倒垃圾引起爭執。她表示，母親要求父親倒垃圾，父親竟發脾氣，砸毀玻璃拉門、客廳茶几，還翻倒沙發。

父親要求她們母女3人每個月要零用錢，她和母親各給1萬，就讀大學的妹妹則是5000元，若沒有達到後果自負，由於家中經濟狀況已很吃緊，要負擔家庭開支、房貸等開銷，還得支付父親零用錢，讓她們感到無比的壓力，「我知道他年輕就出來做工養大我們很辛苦，但他才60歲出頭，應該還可再找份工作，突然這樣要我們怎麼接受？」

網友皆認為原PO的父親已可辦理退休，勸她不要支付零用錢，「60歲可以辦退休了，至少月領一萬吧」、「不要給他錢」、「失業補助可以先領半年，後面再來想辦法」、「不要給他啊，怕什麼」、「不狠一點，到時拿錢讓他跟小吃店女人搞上，妳媽媽會更辛苦，小吃店做黑的很多」。