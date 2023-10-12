由於經濟情況不佳，中國消費者愈來愈精打細，商家的價格戰愈演愈烈。據外媒報導，咖啡店巨頭之間的降價競爭最能反映中國經濟低迷下的價格戰「內卷」現象。

《紐約時報》一則專題報導說，中國兩家咖啡店巨頭瑞幸與庫迪之間愈演愈烈的價格戰，瑞幸是一家知名連鎖咖啡店品牌，擁有10800家門市，以價格優勢打敗星巴克而聲名鵲起但現在，瑞幸的2位創始人新創立的品牌庫迪咖啡正在與瑞幸展開降價競爭。

報導指出，庫迪將門店開在瑞幸門店附近，出售比瑞幸價格更低一點的同款飲料。今年庫迪將拿鐵價格降至每杯9.9元人民幣（約合台幣42元），迫使瑞幸跟進降價，隨後庫迪再將拿鐵價格降到8.8元（約台幣37元）。庫迪咖啡表示，低價促銷的效果很好，該公司一年內已開設5800多家門市，每家店平均每天賣出400多杯咖啡。

報導分析稱，咖啡價格戰反映了中國消費者中的一股新趨勢：為了應對由房地產行業危機和出口下降所導致的經濟低迷，他們正在減少支出、增加儲蓄。上個月，「消費降級」成為中國社群媒體平台微博上的熱搜話題。

對需要民眾增加消費的中國領導層來說，節儉趨勢是一個令人擔憂的信號。官方認為，刺激經濟增長寄希望於內部消費增長，以彌補基礎設施支出和房地產投資劇烈下滑。

對大多數的消費者來說，以謹慎態度消費有它的道理。湖北一所大學的行政管理人員陳曦曦表示，由於疫情和監管部門的打壓，她從事金融業的丈夫收入減少了2/3，因此她必須減少支出。她不再購買星巴克的咖啡，只在瑞幸和庫迪之間挑最便宜的。也不會購買昂貴的口化妝品與內衣，只用價格僅1/10的便宜貨。她說，「今年的經濟形勢很明顯較差」，「我也不知道存錢要幹什麼，但總覺得手上有一些錢會比較有安全感。」

報導表示，解除清零政策封鎖後，人們預期經濟將出現大反彈。但是房地產危機惡化以及經濟指標持續令人失望，人們的信心減弱，消費開始放緩。即便居民消費相較疫情期間的低點有所回升，但仍遠低於疫情前的水平。旅遊業的數據也有類似現象。

面對不確定的前景，中國民眾正在增加儲蓄。根據中國央行7月發布上半年家庭銀行存款增幅創10年新高。中國銀行在6月初降低了存款利率，這樣的高儲蓄率尤為反常。

另外有些中國企業在新的降級消費潮中看到了機遇。折扣購物網站拼多多稱，該公司2023年上半年營收同比增長了63%，增長率正在超越阿里巴巴和京東這2家中國最大的電商。以低價為號召的冰咖啡、珍珠奶茶等茶飲連鎖店過去3年來快速擴展，因為民眾消費習慣改變，除了對經濟前景不明的擔憂，還有的是現實的壓力，大量企業倒閉導致失業率暴增，只好省吃儉用。