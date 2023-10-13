懷孕8個月、挺著孕肚的洪女與男友躲藏在公寓中分裝毒品。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鹽埕分局日前執行「清源專案」，在當地老舊公寓中破獲毒品分裝工廠，現場逮獲同居的陳姓男子、洪姓女子以及幫手的許姓男子，查獲特地以「土鳳梨酥」包裝偽裝的毒咖啡包、海洛因及安非他命等各式毒品。3人訊後遭移送高雄地檢署偵辦，陳男最後被法院裁定羈押。

警方掌握情資，發現鹽埕區七賢三路一處老舊公寓內疑似有人製毒販毒。鹽埕分局與前鎮、旗山分局組成專案小組，長期跟監蒐證下，日前持搜索票突襲該處。

警方破門而入時，3嫌正好都在屋內，見東窗事發，嚇得慌亂四竄。懷孕8個月、挺著孕肚的洪女一度表示想上廁所，警方擔心她滅證，女警還要求全程開門監看。

警方在現場查獲了2把改造手槍、72顆子彈、470包卡西酮咖啡包（800公克）、13袋安非他命（11公克）、3包海洛因、1包大麻種子、2包K他命以及分裝袋、電子磅秤、記帳本等相關證物。

警方發現，3嫌為了掩人耳目，特地採購土鳳梨酥外包裝，分裝毒咖啡包。鹽埕分局強調，將持續追查毒品來源，同時呼籲民眾，若發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉。