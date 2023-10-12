運毒小蜜蜂利用薪資袋掩人耳目。（洪靖宜攝）

高雄市警方掌握有運毒小蜜蜂多以汽車旅館外送毒品，還以「薪資袋」掩人耳目，日前鎖定車輛，8名刑警前後包夾，並持槍喝令下車，車上2名嫌犯狼狽遭逮，並查扣多包毒品，皆遭收押禁見，並持續擴大追查。

高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所於9月初網路巡邏時，發現毒販利用通訊軟體販毒，並以高雄汽車旅館提供外送毒品愷他命、毒品咖啡包等新興毒品，並與刑事警察大隊組成專案小組。

專案小組於9月27日發現毒販駕駛車輛來到苓雅區英明街一帶，趁準備要與人交易毒品，8名刑警立即前後包夾犯嫌車輛，並持槍上前喝令犯嫌下車，車上販毒現行犯21歲的劉姓嫌犯與19歲鄂姓嫌犯，來不及反應逃離，即當場遭警方帶下車壓制上銬，狼狽遭逮。

現場查扣63包毒品咖啡包、23包愷他命、9300元現金贓款還有薪資袋，他們將毒品放進薪資袋中交易，掩人耳目，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，劉嫌與鄂嫌2人皆遭收押禁見，持續擴大追查。

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