台中市警方在今年3月間於網路巡邏時，發現吳姓男子，涉嫌以漫畫人物「雷神索爾」為暱稱，用「進口小姐」、「馬力歐」當作K他命、毒咖啡包的暗語，販售毒品，警方在今年5月間收網，經查扣市價2萬元毒品後移送，檢方聲押獲准，全案已偵結，以毒品罪起訴。

台中市刑大偵五隊指出，今年3月間，在網路巡邏時，發現暱稱「雷神索爾」的網友，張貼疑似毒品犯罪暗語，以「進口小姐」、「馬力歐」分別暗指K他命、毒咖啡包，另外標註K他命每包2400元、馬力歐每包600元的價格販售，多包有折扣，且每晚6時至9時為塞車時間，不外送但可預約等。

警方報請台中地檢署指揮後展開蒐證，發現是有毒品前科的22歲吳姓男子涉有重嫌，今年5月間警方出動3車9警抓人，吳看到大批警力，自知難逃法網，舉手投降直說「我配合、不要押我」，現場查扣毒品咖啡包38包、K他命1包（重1.8公克）、手機、現金等物品，毒品市價近2萬元。

全案警詢後將吳男依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後以有逃亡滅證之虞，向台中地院聲押獲准，全案偵結起訴。

台中市警察局呼籲，毒品咖啡包為新興毒品，包裝新穎、花樣又多，但內可能摻有多種毒品，施用會導致身心受創，警方將持續全力查緝，以維護國人健康。另民眾如發現毒品不法情事，請勇敢檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將會從優發給檢舉獎金。