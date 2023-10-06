攸關73萬名軍公教權益的調薪方案日前出爐，明（2024）年除本俸增加4%，調幅寫25年之最，專業加給（如學研加給）及主管職務加給等2項津貼也同步調升，其中以公立大專校院教師的學研加給跳增15％最多，合計年增經費約298億元。除此之外，行政院最新拍板，公立動物園保育員的危險加給也將調高至3000~5000元，調幅最高達1倍，有望同步在明年1月上路實施。

北市動物園去年12月首度出面爭取「加薪」，陳情過程中，意外揭露保育員的危險加給，竟然凍漲超過30年，且迄今月薪連4萬元都不到，之後北市府雖研擬提高危險加給至最高5500元，並增訂3500元的保育獎金，卻因調薪方案涉及軍公教待遇支給要點的調整，因此尚待中央支持。

之後北市府雖建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」、新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，但今年3月遭中央退回，6月後陸續調整兩案並報送中央。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨（5）日在立院備詢，被國民黨立委王鴻薇追問進度時表示，已經與台北市立動物園達成共識，預計將會調高危險加給，後續就等園方提供正式公文跑行政程序，中央也將儘速處理，讓保育員薪資能突破4萬元的天花板。

蘇俊榮透露，經與園方溝通後，雙方已有高度共識調高保育員危險加給，預計根據照顧的動物危險性分為3級別，由現行的1800~2500元，提高到3000~5000元，調幅6成~1倍不等，最高薪資有望達4萬元，但保育獎金及績效獎金部分，則暫時不在此波方案當中。

他進一步說明，無論何種獎金，都必須要有辦法訂出標準，才有可能核定發放，例如入園人數增加、營收增加或動物死亡率降低等，無法直接用年資當作獎金標準。

台北市立動物園長諶亦聰則表示，受限薪資結構，保育員職缺為「技工」或「工友」，不論大學或碩博士畢業，做到退休薪水到頂也只有3.8萬元，且危險加給33年都維持1800~2500元，但保育員每天處在高風險環境，近3年值勤受傷件數逾140件，因此今年再度提案加發，預計近220名員工受惠。

諶亦聰也透露，動物園在國慶連假前，就會將修正函文送交市府，預計10月下旬送交中央，希望最快明年1月可以實施。

除台北市立動物園保育員的危險加給有望提高，行政院也透露，調整方案將一體適用，包括新竹市立動物園、高雄壽山動物園及南投鳳凰谷鳥園在內，全台公立動物園（鳥園）的保育員皆有望同步受惠。