義務役役期明年1月1日起延長為1年，國防部今送至立院的書面報告中指出，因應明年1年期義務役役男入營服役，已於今年1月成立專案小組，針對訓練、後勤、人事整備及跨部會協商等工作，訂定分月目標積極推動，以達成役期調整接訓任務。其中1年制義務役以守備部隊為主，若役男具備專長，將遴選送訓，使其退伍後可與職場接軌。

國防部說，人事整備方面，已與內政部完成分月徵集員額及配賦計畫，並策頒義務役人事整備及專長遴選規定。依每月徵集人數，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；另為充分運用役男民間專長，將具證照及學歷專長者，遴選送訓縮短培訓期程，使役男退伍後可與職場接軌。

訓練整備方面，國防部說，明年入伍訓練均採新制8週課表，今年2月起已調增步槍射擊發數及野外3天2夜戰鬥教練期末鑑測，迄8月底已接訓44梯、3萬8000餘人，均達成訓練目標；各新訓單位已建立模式化課表，所需師資1300餘人及圖表、教案均完成整備，並於9月下旬辦理接訓示範，可奠定明年入伍訓練接訓基礎。

國防部指出，今年3月起，部隊訓練調增步槍多元射擊姿勢與發數，並自6月起納入民防任務訓練。為使義務役於役期內接受完整訓練，同步調整基地訓練為一年一訓，以驗證駐地訓練成效；另已完成所需師資1600餘人及準則、器材、場地等整備，並結合武器獲撥期程持續採購紅隼火箭彈、刺針飛彈訓模器，可肆應未來義務役訓練需求。

後勤整備方面，因應明年役男徵集、服役部隊屬性及編制專長需求，國防部說，已全數完成服裝經理品26萬餘件整備及班用機槍、81迫砲等4萬餘件裝備調整，另戰鬥個裝計需9000餘套，管制於年底製繳。同時為因應強化射擊訓練需求，已籌補步槍等訓練彈藥600餘萬發，可於今年11月前解繳。此外，除持續推動改善部隊營舍的「興安專案」，也同步執行「金六結營區」等36處營舍修繕，優化生活設施。

至於跨部會工作推動，國防部也說，為兼顧役男兵役義務與權益，行政院已核定1年期義務役薪資調增案，並納入今年人維費統籌編列；另已研擬「義務役服役期間退休金提撥條例」草案，以累積役男退休所得。教育部與內政部也已完成大學役男彈性修業與徵集配套作法，役男可依個人意願申請，據以完成學業及兵役義務。

國防部強調，前揭各項工作均依節點管辦，可完成1年期義務役入營接訓整備；另退休金提撥條例草案已送立院審議，列為優先法案。