國防部明將至立法院外交國防委員會進行業務報告，書面報告今已送至立院，針對動支第一預備金一事，國防部以去年金門屢遭無人機襲擾一事為例，表示反制系統預算2024年才得編列，會造成戰力罅隙，因此盼在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切建案。

國防部所屬單位2014年國防部預算案，主計局於第一預備金業務計畫編列28億元，較今年度的8億元增加20億元；立法院預算中心指出，國防部今年5月修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，並增列得報經行政院核准以第一預備金支應已逾預算編列期程之迫切性建案，妥適性有待商榷。

國防部昨對此表示，新增第一預備金20億元是公務預算，仍需經立法院審議三讀，視個案需求，報經行政院核准，並向立法院核備後始得動支，外界所稱的「尚方寶劍條款」並非事實。

國防部今送至立院的書面報告，再詳細解釋原因，報告指出，依預算法第46條的計畫預算編製程序，若各項建案計畫未能於目標年度前一年8月完成，則無法納入預算書表，致等待期長達1年5個月，無法肆應突發敵情狀況；像是2022年8月金門屢遭無人機襲擾，反制系統預算2024年才得編列，造成戰力罅隙。

國防部指出，希望在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切建案，得於完備建案程序，報請行政院核定及立法院備查後動支，期能及時因應備戰需求，達成快速提升戰力的目標。