男子違停持假證件闖關不成，因4條通遭逮搜出大批毒品。

北市警中山分局員警日前巡邏時，見一名男子駕駛汽車違停於網狀線上，遂上前盤查取締，男子持假證件企圖矇混過關，但仍遭警方識破，發現他是4條通的通緝犯，隨後並查獲毒咖啡包、K他命等證物當場將男子逮捕送辦。

圓山派出所員警日前執行巡邏勤務，看到巷弄網狀線上有一台自小客車違規停車遂上前取締，盤查過程中，員警聞到車內有疑似施用毒品的臭味，且駕駛眼神渙散、神情緊張，經查詢駕駛提供的證件，發現與本人特徵明顯不符。

員警當場識破，並查出駕駛為27歲顏姓男子，是個身上背有傷害、偽造文書等4案的通緝犯，顏男自知難逃法網主動坦承車內隨身包包藏有毒品，員警隨後起獲摻有安非它命及K他命的毒咖啡包共39包、K他命13包，全案訊後，依毒品罪嫌移送偵辦。

中山分局表示，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行。

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