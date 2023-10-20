英國航空一架班機昨（19）日飛往倫敦途中發生緊急事故，駕駛艙內突然傳來一陣不明惡臭，機長和副機師在吸入怪味後，雙雙出現身體不適的情況，趕緊聯絡地面救護人員待命，所幸後來飛機仍設法降落，沒有造成任何人員傷亡。目前航空公司正針對這起事件進行調查。

英國《每日郵報》、大英新聞台（GB News）報導，這架英國航空國內班機從新堡（Newcastle）起飛，準備飛往倫敦機場，不料就在3萬英呎高空中，駕駛艙內突然飄來一陣惡臭，兩名機師吸入後，身體出現不舒服的情形，不得不使用氧氣罩。

在飛機降落後，兩名機師甚至出現暈眩、昏倒症狀，醫護人員懷疑他們可能吸入有毒化學物質，趕緊將他們送往醫院治療。

一名消息人士告訴記者，這起意外令人震驚，「假使機師在飛行途中雙雙中毒，後果令人不敢想像。」

飛機上突然飄來不明氣味的事件時有所聞，本月稍早，英國航空一架從西班牙巴塞隆納飛往倫敦的班機上，有4名乘客疑似因為吸入不明氣體而感到不適；今年6月，一架從紐約前往倫敦的航班上，因乘客和機組人員察覺機上出現刺鼻氣味，整架飛機被迫掉頭返航。

文章來源：Panic at 30,000ft as BA captain and co-pilot both fall ill in the cockpit after smelling 'foul odour'
文章來源：BA jet forced to make emergency landing at Heathrow after pilots smell 'foul odour' and fall ill

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