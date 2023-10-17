YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）從電競實況主走紅，之後成為「反骨男孩」一員，憑藉著甜美臉蛋和火辣身材受到關注，被封為「反骨女神」。近日艾瑞絲分享旅遊心得，透露在回程飛機上遇到小孩不斷哭鬧，家長不但沒有盡力想辦法解決，反而還回嗆其他抱怨的乘客，艾瑞絲因而不滿表示：「包容是善意，但不是義務！」

艾瑞絲透露從上海回來，有個小男孩哭了整趟航班，有其他的乘客抱怨，爸爸竟然回嗆：「留點口德吧，小心以後你生兒子沒屁眼。」艾瑞絲坦言，兒童哭鬧聲本來就容易讓人煩躁，但又不能離開飛機，偏偏有的父母覺得別人都應該要包容，「你至少要讓我知道你有盡力在哄啊！或是跟別人說不好意思、對不起，你那個態度要出來嘛！」

艾瑞絲強調包容是善意，但不是義務。她理解小孩子很難控制，但至少父母應該要好好地教，且事先就應該做好被罵的心理準備，因為別人確實受到影響，「你會生不會教，那就是你的問題！」而不是檢討他人為什麼要跟小孩計較。

艾瑞絲無奈表示：「年輕、中年人是不是很可憐？我們要禮讓老人，我們又要忍受小孩，我們在中間才是那個弱勢吧？」她認為「禮讓」不是一個美德，反而「不影響他人」才是基本的文明素養、應該被倡導的美德，對於那些忽視他人痛苦的恐龍家長，她直嗆：「把別人惹生氣還要檢討別人怎麼可以生氣，自私。」影片曝光後，引起網友熱烈討論。