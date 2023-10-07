澳洲警方表示，一架輕航機昨天在新南威爾斯州鄉村地區墜毀，造成男性飛行員與機上3名小孩死亡。

路透社報導，這架Cirrus SR22飛機從坎培拉起飛，於當地時間下午3時在昆比顏鎮（Queanbeyan）附近墜毀。昆比顏位於雪梨西南方約290公里處。

警方說，緊急服務機構接獲通報，得知有一架飛機墜毀並起火，消防員已將火勢撲滅，但機上無人生還。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1121007