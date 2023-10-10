台大婦產科仁醫施景中日前在臉書分享好消息，台灣爭取到2027年成為亞太周產期醫學會（FAOPS）的主辦國，並透露其中曲折的過程，大會前一天的晚宴上，有些白人醫師、甚至南亞國家代表看都不看台灣的代表，名片也不拿，但在大會中聽完他的口頭報告後，票數竟一路領先，最後與澳洲同票，獲得2027年主辦國資格。

施景中8日在臉書表示，這次日本行的目的，主要是爭取亞太周產期醫學會在台灣的主辦權，但他不敢先說，因為對手是澳洲，想也知道大家會比較想去澳洲開會順便玩，因此台灣被淘汰的機率很大。

施景中說，8日中午他們先口頭報告，然後大會舉行投票，意外的是台灣居然一路領先，幾經波折互有輸贏，最後與澳洲同票坐收，這狀況非常罕見，根據章程，應由大會理事長決定兩年後誰當主辦國，但是理事長也非常為難，最後是台北長庚榮譽院長謝燦堂提議，讓澳洲先辦，台灣延至2027年當主辦國，因此這個國際會議3年後就會在台灣高雄舉辦了。

施景中說，大會的理事長、秘書長都一直跟他恭喜，覺得他報告得很好，理事長更在聚餐時透露，這次台灣能夠跟對手平票，其實已經是大勝。因為前一天大會晚宴上，他代表台灣周產期醫學會，向許多國家的代表遞名片時，碰到一些不友善的行為，有一些白人醫師看都不看他，甚至連名片也不願意拿，還碰到一些南亞的國家的代表也是這樣。施景中感嘆，「無論如何，在國際間只有讓自己更強大，才能讓大家都敬佩你，願意幫助你、和你做朋友，要繼續努力下去」。