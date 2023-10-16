賴清德副總統今天參訪Gogoro公司表示，他一直希望能結合台灣社會各界力量，推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮及公義永續的台灣。而Gogoro就是相當具有代表性及示範性的公司。期盼未來，大家持續努力，一起推動電動車或非石化能源車輛等重要交通政策，以打造創新繁榮的台灣。

賴清德今天上午前往桃園參訪睿能創意（Gogoro）公司，在創辦人暨執行長陸學森引導解說下，參觀電動機車展示，了解該公司與異業合作運用的執行成果，實際操作租借共享機車GoShare，並體驗電池換電過程。包括睿能創意公司總經理姜家煒、副總經理郭錦程、營運長廖逸民等人都出席。

參訪期間，賴與Gogoro員工互動，進行問答遊戲，現場氣氛熱鬧歡愉。隨後與該公司主管座談，聽取Gogoro營運概況簡報及台灣電動運具產業發展情形，並前往Gogoro工廠參觀，感受運用智慧科技、智慧管理及智慧製造的工作環境。

賴清德在致詞時表示，他一直希望能結合台灣社會各界力量，推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮及公義永續的台灣。今天他發現，Gogoro就是他在推動創新繁榮台灣的理念中，一個相當具有代表性及示範性的公司。

他在擔任行政院長任內，曾提出「智慧國家」政策，為解決空污問題、迎接2050淨零轉型目標，也指示各部會擬訂國家發展的交通運具政策，宣示發展整體電動運具的目標，藉以支持電動機車。

賴清德指出，這幾年來，Gogoro在陸學森的帶領下，推動電動機車方面已有長足進步，也遠超乎他擔任行政院長時制定的目標標準，他非常感謝大家努力與付出。期盼未來，大家持續努力，一起推動電動車或非石化能源車輛等重要交通政策。