美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格日前來台重申「不支持台灣獨立」，前大使介文汲解讀，現在這些台灣的總統參選人，哪一個曾經主張台灣獨立？

美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格19日在台北表示，美國長期認定「美台夥伴關係與台海和平穩定符合美國長久利益」。她並重申，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並呼籲兩岸展開對話。

對此，前大使介文汲日前在《新聞大白話》表示，羅森伯格這次來台灣，負有重大使命，因為第一接近大選，第二美國現在面臨2個戰爭，一個俄烏戰爭，烏克蘭處於不利狀態；另一個以色列要消滅加薩走廊的哈瑪斯，這件事情美國也背負沉重壓力。

介文汲指出，羅森伯格來台灣有非常重要的任務，她講了好幾點，最重要的就是來台灣重申「美國不支持台灣獨立！」

為何要派羅森伯格來台灣在這時候講？介文汲解讀，「我們這樣看」，現在台灣的總統參選人，賴清德、侯友宜、柯文哲和郭董，這4個人，哪一個主張台灣獨立？哪一個是台灣獨力支持者？哪一個是台灣獨立工作者？

介文汲直言，羅森伯格說不會干涉台灣選舉，可是她來就是要對台灣選舉講一句重話，這句重話就是「不支持台灣獨立！」而這些候選人中，哪一個曾經主張台灣獨立？