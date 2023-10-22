小房間羅生門延燒，民眾黨總統參選人柯文哲堅稱民進黨總統參選人賴清德曾拉他到小房間討論深澳電廠，今日還揚言要把「幾分幾秒」調出來，並請曾有民進黨籍的競辦主任周榆修作證。對此，賴競選總部發言人郭雅慧22日反批，民眾黨無法回應柯文哲謊言被拆穿，只好不停潑髒水模糊焦點，根本謊話連篇。請柯文哲好好說清楚，不要耍流氓。

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱，民進黨總統參選人賴清德跟他見過好幾次面，還把他拉進小房間談深澳電廠，賴為此二度親上火線駁斥，要求舉出確切時間地點，還痛斥柯自編自導自演，「塑造自己的正義感」，好像他沒有誠信，還要求柯文哲若無法說明的話，就要表達歉意，柯文哲今日反擊稱行程都有紀錄，強調人證物證都有。

對此，郭雅慧表示，深澳火力電廠從前總統李登輝時代開始規畫興建，橫跨陳水扁、馬英九、蔡英文總統任期，賴清德就任行政院長後接續執行計畫。當年停建原因來自於周遭地方縣市政府，公開表態反對，以及公民團體對於健康造成空氣汙染等疑慮，在此情況下才宣布停建，絕非「賴清德認為北部電力足夠」，請柯文哲不要再造謠。

郭雅慧指出，深澳火力電廠的話題，從柯文哲參選以來不斷在公開造勢場合提起。然而，從聲稱賴清德「登門拜訪」到「拉到小房間」，柯文哲卻完全提不出任何證明，反而樂於當「柯導」自編、自導、自演來成就自己的正義感。

她質疑，柯文哲謊言被拆穿後，馬上又說了下一個謊來圓謊，甚至還要為難下屬幫忙圓謊，而柯一邊繼續說謊、另一邊又失言說出「在美國掃地黑人最慢來」，不僅毫無誠信，又展露柯文哲種族歧視的性格，根本無法為國際社會所信任，「奉勸柯文哲，政治不難，誠實而已。」