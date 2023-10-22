2024台灣總統與立委大選不到3個月，民進黨力拚「總統當選，國會過半」。而台灣民意基金會21日發表最新民調，5成9民眾不支持民進黨2024繼續完全執政。其中，台南市4成8不支持、高雄市4成9不支持，皆多過支持。

台灣民意基金會民調以「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」為題，結果顯示15.8％非常支持、15.8％還算支持、23.5％不太支持、35.5％一點也不支持，8.7％沒意見、0.7％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，近6成選民說「夠了，請民進黨別再完全執政了」，強烈暗示民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢即將破碎。

游盈隆強調，一個百分點約等於19.3萬選民，意味著民進黨在過去2個月中流失近250萬人的支持，同時增加了250萬新的敵對者；選前民意變化之大之快，令人嘆為觀止。

另外，從6都16縣市角度看，每個區域都呈現多數不支持民進黨明年完全執政，包括民進黨大本營台南市與高雄市，其中台南市4成8不支持、高雄市4成9不支持，皆多過支持。