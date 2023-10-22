民進黨新潮流綠電利益爭議喧騰一時，行政院副院長鄭文燦日前公布離岸風電開發融資需求估達8000億元，遭國民黨總統參選人侯友宜抨擊，新潮流還沒講清楚綠電賺了多少，前帳先算清楚再來談後帳，不要讓大家又懷疑內幕重重。對此，行政院22日質疑，侯友宜為了聲量，把投資講成弊案，這樣的民主競爭並不理性。

針對侯友宜質疑風電投資時的融資機制，行政院發言人林子倫表示，離岸風電在完成目前逐年建置的5.6GW裝置容量後，預計可帶來約1兆元的投資，也使歐盟成為台灣最大的外資來源之一，而鄭文燦所指的融資，是第三階段的離岸風電規劃，預計可創造1.08兆的投資台灣金額，其中也包括廠商向銀行貸款，未來仍要歸還的融資需求。

林子倫舉例，2019年國民黨選舉前，就曾批評台商回台投資台灣是假的，後來經濟部一一揭露投資的廠商名單及投資項目，以實際投資成績證明。現在侯友宜又質疑以歐洲外商為主的國際風電外商投資，每到選舉就反對投資台灣，這樣的作法令人不解。

林子倫說，侯友宜在新北執政時也提出發展再生能源政策，包括2030年再生能源要占比27％。請問侯友宜，過去在新北的招商投資時，是否要求廠商投資時不能向銀行貸款？未來的政策中，是否會要求風電廠商不得與銀行融資？如果不是，現在就不應以這樣的影射方式，傷害國家經濟及能源發展。

林子倫表示，台灣是出口導向國家，不分朝野都應支持國內企業採購綠電，來滿足國際大廠的要求；而發展風電是達成淨零轉型的重要策略，世界各國無不積極推動，請侯友宜切勿繼續抹黑相關產業，阻礙企業購買綠電，否則恐嚴重影響出口競爭力，阻礙台灣經濟發展，絕非社會各界所樂見。