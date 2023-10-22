前總統馬英九赴美座談，建議美國應促兩岸和談，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。對此，外交部今天表示，馬多次聳動的政治語言，不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。對馬的言論，外交部甚感遺憾。

對於馬英九的說法，外交部指出，有注意到馬前總統在華府與「布魯金斯研究院」及「傳統基金會」等美國智庫學者交流時的相關言論。馬此行多次暗示美國違反中立、將台灣「武器化」、意圖將台灣推向第二個烏克蘭等聳動的政治語言，完全不符台美關係實際狀況。

外交部副發言人蕭光偉重申，不斷挑釁、威脅、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國。近年美方持續強調對台灣堅若磐石的承諾、不斷助我提升自我防衛能力等積極作為與強勁的支持，一切的努力都在強化嚇阻、避免戰爭的發生，以確保區域和平穩定的現狀。

他強調，顯而易見的事實是，無論是違反「政治中立」，公然介入並干預我國民主選舉的、將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）「武器化」，並不時拿我國農民辛苦的作物遂行經濟脅迫的、在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，意圖破壞區域和平穩定、威脅台灣人民長治久安的，全部都是中國。

他說，「政治不跨過邊界」，對於馬前總統此行未能以共同積極深化美國對台灣的支持為目標、選擇不對中國的種種明目張膽行徑表達不滿與譴責，反而將區域穩定遭受威脅歸咎於美國等國際夥伴，外交部甚感遺憾。

外交部也再次表示，政府一直以來都抱持著最大善意，多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。