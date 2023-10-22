台南市立委郭國文（披綠彩帶者）22日在善化區舉辦立委與總統聯合競選總部成立造勢大會，台南市長黃偉哲到場參加。（程炳璋攝）

台南市立委郭國文（披綠彩帶者）22日在善化區舉辦聯合競選總部成立造勢大會，與副總統賴清德（藍西裝者）一起站在台上爭取民眾支持。（程炳璋攝）

台南市立委郭國文22日在善化區成立立委與總統聯合競選總部，現場聚集5000支持者，副總統賴清德直呼是助選以來最大場，他駁斥在野黨屢以學甲88槍槍擊案攻擊台南是黑金故鄉，直指全案重要角色就是學甲慈濟宮董事長王文宗與前台南市議長李全教，2人都與國民黨有關。

郭國文22日在善化區成立總統候選人賴清德與立委郭國文聯合競選總部，內政部長林右昌、台南市長黃偉哲、立委林俊憲與多名台南市議員到場力挺。郭反擊對手指稱他對溪北零貢獻的文宣，列舉任內完成的建設，東到山區邊坡，西至七股區國聖燈塔改造，還有官田區的汙水下水道改善，承諾要用南科外溢效應打造「新溪北」，「未來溪北不會邊緣化，只會南科化」。

黃偉哲表示，台積電選擇退出桃園，台南歡迎再來設廠，當初南科剛成立時，工程師寧願通勤，現在郭國文的推動下，大南科區生活環境大幅改善，工程師願意住下來，對台南大有幫助。

賴清德壓軸大進場，展現本命區優勢，許多民眾開心緊握、緊抱，令他直呼是助選以來最大場造勢活動。他提到郭國文對台南產業的貢獻，以南科效應最關鍵，隨著世界大場都跟著台積電到新市設廠，台南已是世界級的城市。

賴清德以日本回贈新冠肺炎疫苗報答台灣311地震捐款之恩為例，認為台灣應該全面加強在國安、外交、經貿甚至人民感情上，加強與日本交流，而郭國文就是台日國會促進會的會長。

不滿在野黨屢提學甲88槍擊案攻擊台南是黑金故鄉，賴清德要市民對故鄉有信心，他挑明表示，88槍是誰開槍、誰在背後策畫、支援都已被抓到，整個案件扮演重要角色的就是王文宗，而王男在台南與李全教最要好，2人都是國民黨。要求市民團結，反對任何在野黨名嘴用88槍攻擊台南，維護台南名譽。

郭國文競選造勢在群眾高喊凍蒜聲中結束，警方估計現場約5000人，會場搭棚綿延約100公尺。