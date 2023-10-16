「5566」孫協志、王仁甫及許孟哲相隔4年多2度攻蛋，孫協志昨（15）日深夜開直播分享心情，對於粉絲21年來的支持表達感謝，但突提到大久保勇太（勇太）歷經火災至今昏迷，難過地哽咽表示「希望有奇蹟，會講奇蹟代表希望較渺茫，但不會沒機會。」

孫協志直播提及勇太日前因租屋處火災，導致他送醫急求，目前病況「他需要仰賴機器才有辦法呼吸。」並覺得他很乖、很有禮貌，而從小就愛棒球，長大後隻身來到台灣讀書、做好工作，卻不幸發生意外「他在台灣的朋友不多，我很努力想幫他，但好無能為力喔……人就是那麼渺小。」

孫協志透露，勇太原本要參10月28日及12月23的公益明星棒球賽，如今只能缺席，演唱會前收到勇太媽錄了一段影片，影片中勇太媽除感謝他讓兒子加入球隊，也表示想到場觀賽，想看兒子在這天投球的地方。孫協志哽咽：「很無力，生命真的很脆弱，不知道會發生什麼事……我們可以幫什麼？做什麼？勇太在台灣的朋友夠少，球隊這群人可能是他的朋友之一，要盡量協助到他。」就算是用醫療的方式運回日本，都沒那麼容易，目前也有募款專頁幫忙，祈求奇蹟發生。