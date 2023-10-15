香港男星向佐是影視大亨向華強和陳嵐的兒子，他在2019年與氣質女星郭碧婷結婚，婚後育有1對子女，而他也不時在社群上曬出家庭生活，意圖展現出顧家好男人的形象。近期，他開始在直播間帶貨，卻因看見網友的評論而大吼大叫，看似情緒有些失控，引發討論。

向佐平時除了在社群上更新生活動態和粉絲們分享家人間的互動外，也用心經營副業，不時開啟直播帶貨。未料，日前才發生過他抱著3歲女兒入鏡，而遭到官方警告的事情，近日，有網友在直播間的留言區中寫下：「媽媽帶貨失敗，換兒子來了。」等字句，抨擊向佐的家人，讓他當場動怒。

向佐一見到此則留言，先是以平緩的語氣表示：「她沒有失敗，其實她非常成功，比我成功。」一旁的助理也幫忙緩頰，表示：「不可以人身攻擊喔，peace and love.」不過，向佐看似情緒逐漸受到影響，開始大吼：「你以後別來我直播間」、「你給我滾。」並以手勢示意工作人員將該名網友列入黑名單。

此外，向佐也在直播間中補充：「不管怎麼講我、惹我，我其實都不會生氣的。」提及家人是自己的底線，「不好意思，我底線就在這裡。」相關畫面曝光後，在網路上引發兩極討論，有人認為提及家人抑或是對家人做出人身攻擊的舉動的確不好：「都罵人了，還不允許生氣嗎」、「罵家人真的不太好。」不過也有人表示：「感覺他這樣有點可怕」、「這反應，感覺情緒爆炸了。」認為向佐反應過度。