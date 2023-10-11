由於社會需求，我國目前引入大量外籍勞工來台工作。一位81年次的男子近日發文表示，他平時常和許多移工姐姐來往，沒想到卻被家人們堅決反對，「我覺得她們人都很好、豪放又好相處」，讓他怒轟家人根本就是自己有歧視。貼文曝光後引發熱議，許多人認為他認為移工很豪放，可能是因為雙方有感情上的交流，要他小心被欺騙感情。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「我是81年次的男生，身邊都是移工姐姐，這樣有很奇怪嗎？」，原來他的家人堅決反對他和女移工們往來，但原PO認為這是歧視，「我覺得她們人都很好、豪放又好相處」。

對此，許多網友紛紛回應，「重點：豪放」、「做朋友，豪放大家都喜歡」、「豪放的定義很多，真好」、「價值觀不同拉，豪放當朋友不錯，但怕…變老婆就不太妙了！」、「你主要是因為她們豪放吧」、「你是不是有被移工姐姐豪放過了」。

另外有不少人提醒，「等你被騙過以後，你就知道你家人為什麼反對了」、「不是全部，但還是有些在故鄉內已婚生子，到了外地工作就交一個男友，專門用來付自己在這裡的生活費，她自己的薪水則全數寄回故鄉養家，工作簽到期就跟男友掰掰，我知道的狀況還是男生接受女方帶老公小孩過來，渡假期間包吃包住，你父母也許是擔心你會遇到不是真心交往的女生，只要父母知道不管是不是台灣人，你都不會給錢就好」、「當朋友就好…別當盤子」。