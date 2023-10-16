男女交往互相坦白很重要，一名在科技業任職的男子表示，女友家境富裕，他為了面子隱瞞父親開小黃、母親賣牛肉麵的事實，近日女友有意在農曆年到他家拜訪，他擔心謊言被戳破，女友會因此提分手，尋求網友協助，還感嘆「父母就是這麼不爭氣」。

原PO昨（15）日於《匿名公社》指出，今年33歲在科技大廠上班，25歲的女友家裡開銀樓，家境富裕，兩人交往1年，女友提議農曆過年到他家拜訪，但他為了面子曾欺騙女友「父母皆是公務員」，但實際上父親是小黃司機、母親在市場賣牛肉麵，他擔心女友知道真相會提分手，問網友該怎麼辦？

貼文吸引千名網友關注，不少人說與人相處要誠實為上，尤其是男女感情關係，加上父母辛苦工作養家，不應自欺欺人，「交往時就要講清楚了，這樣騙真的不好」、「替你爸媽感到難過」、「你爸媽真的白養你了」、「一開始就應該要坦白了。」

原PO也在留言處透露自己的心境，「我知道一開始不該說謊，但我也無法選擇自己的父母，我是真的很珍惜這段感情，我父母就是那麼不爭氣，我有什麼辦法？」