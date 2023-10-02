杭州亞運3X3男籃中華隊於10月1日擊敗卡達奪得金牌，由職籃T1台啤雲豹林信寬、UBA輔仁大學江均、義守大學余祥平，以及台灣科大汪哲宇組成。其中，余祥平的父母親一路愛相隨，成為最佳加油團。

余祥平表示，很感謝隊友、教練團、家人與所有支持他們的人，在奪冠那一刻就像作夢，更分不清臉上是淚水還是汗水。從第1場球賽開始，他與隊員抱持著專注眼前賽事，全力以赴，面對一關又一關的挑戰，而最關鍵的就是八強遇到強敵地主隊，在全場球迷的加油聲幾乎一面倒的情況下，他與隊友克服逆境並奪勝。

余祥平的父母在亞運賽事全程陪伴，以行動力挺愛子，由於他的父母本身是物理治療師，過去就很關心義大男籃所有球員的狀況，也因此受邀成為義大男籃的隨隊物理治療師。

對於子弟兵傑出的表現，義大男籃總教練謝玉娟說，為每名球員創造機會走向國際舞台，這是義守大學與教練團一直在做的事。