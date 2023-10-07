曾在2014年仁川亞運會上奪得金牌的台灣空手道女將辜翠萍，今天在杭州亞運會上55公斤量級賽事連連勝，相隔9年之後再次闖進金牌戰。男子選手吳峻雄則在84公斤量級殺進銅牌戰，有機會為中華隊拿到一面獎牌。

中華空手道代表隊在上屆雅加達亞運會勇奪2金1銀2銅的亮麗成績單，這次在「小清新」文姿云退役後蒙上一層陰影，不過頂替文姿云參賽的辜翠萍沒有讓人失望，今天在16強賽2比0擊敗越南選手，緊接著又在8強賽4比0勝伊朗選手，來到4強賽辜翠萍又以7比3擊敗印尼選手，3連勝闖進金牌戰，下午將與烏茲別克選手拉希莫娃爭奪金牌。

吳峻雄16強賽首戰7比6險勝柬埔寨選手，8強賽4比7不敵哈薩克選手，落入敗部復活賽的他，9比1輕取泰國選手，取得爭奪銅牌的機會。

中華空手道隊下午還有男子67公斤級選手石政中將要出賽，他的16強賽首戰對手是東帝汶選手，如無意外應可輕鬆獲勝。