中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，遭自稱中共特務的大陸男子王立強跨海爆料指稱，2人以「陸海空」戰方式介入我國選舉。向心夫婦3年多前入境後被限制出境迄今，另被檢方起訴涉及洗錢，不過一、二審均判無罪，高檢署依刑事妥速審判法規定未再提上訴，向心夫婦獲無罪確定，限制出境處分也撤銷，確定可離開台灣。但陸委會竟稱，向心夫婦聲明裡「沒有一句怨言」，引發網友不平直呼「那是他們還沒離開台灣！」

根據《自由時報》報導，陸委會副主委詹志宏12日在例行記者會指出，向心夫婦在離開台灣前，透過律師發表公開聲明，對律師、台灣的法院、媒體朋友、在台灣的醫師、朋友表示感謝，「沒有一句怨言」。如果將來有任何申訴，他們應該向司法部門提出，由司法部門受理，「如果有任何需要協助的地方，我們會再會同例如海基會等單位，針對他們提出的需求做協助」。

向心夫婦今(13日)發聲明表示：「千言萬語，我們用六個感謝形容這次奇幻之旅：感謝律師團隊的不懈努力，感謝二級法院的公正判決，感謝媒體朋友的公正報導，感謝在台友人的不離不棄，感謝台灣醫生的悉心照顧，感謝陌生路人的加油鼓勵！台灣再見！」

對陸委會說法，政論Vtuber「高雄林小姐」在臉書發文直言，向心夫婦對律師、還他們清白的法院、媒體、醫師、朋友沒有一句怨言，「那對台灣政府呢？這之後是不是得賠錢給人家？」

PTT鄉民表示「誰敢有怨言」、「有的話多關3年」、「好暖」、「他們都是自願的」、「沒有怨言，符合人性嗎？在白癡幾點？」、「他們是自願被限制出境的，嘻嘻」、「好民主好有人權哦」、「先出去再說，將來可以寫回憶錄」、「民主的限制出境」、「真的要好好感謝黨了」、「那是還沒離開台灣」、「人在你們手上誰敢有怨言？」、「民進黨要不要跟他們道歉」、「民主國家之極權發展」、「自己說給自己聽？」