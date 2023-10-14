中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，遭王立強指控2人以「陸海空」戰方式介入我國選舉。向心夫婦3年多前入境後被限制出境迄今，另被檢方起訴涉及洗錢，不過一、二審均判無罪，高檢署依刑事妥速審判法規定未再提上訴，向心夫婦獲無罪確定，限制出境處分也撤銷，確定可離開台灣。前立委郭正亮直批，總統蔡英文奢談民主，但向心夫婦案就創造了台灣民主最低門檻，製造了民主污點，蔡英文就是最大的民主笑話。

「台灣民主被一步一步破壞，最大的始作俑者就是蔡英文！」郭正亮13日在《新聞大白話》節目提到，她講那什麼，民主缺席了就是遺憾？妳民選總統缺席記者會，就是台灣民主的最大遺憾！有民選總統不開記者會的嗎？隨時躲，有權無責，潛艦國造還拉到總統府，就為了不用備詢？

「什麼民主嘛，笑死人了！蔡英文就是最大的民主笑話！」郭正亮直批，笑死人了，還好意思拿出來說嘴？向心夫婦被妳羈留在台灣三年，陸委會還在怪說，台灣有9個人被大陸拉到小房間去詢問？「欸，妳給人家留三年耶！妳自己就製造一個民主污點嘛！」讓大陸可以用這個來類比。

郭正亮強調，蔡英文就創造了台灣民主有史以來的最低門檻。以前馬英九、陳水扁有迴避記者會嗎？「就只有妳這種嘛！不敢見民眾，只會每天吹牛！什麼總統嘛，笑死人了！」還好意思說台灣的民主？真是丟臉丟到家！比李登輝、比陳水扁、比馬英九更不敢見民眾，還說自己民主？

主持人王淺秋指出，對向心夫婦案，她也沒有出來講話。「本來就是啊！」郭正亮說，「看到拜登的狗，她就出來講話啦！就是這種人嘛！」