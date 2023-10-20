距離2024總統大選僅剩80多天，然而藍白合現在卻陷入僵持不下的階段，究竟能否合體下架民進黨成為在野支持者關注的目標。然而資深媒體人李艷秋卻指，民眾黨總統參選人柯文哲過去8年的台北市長是綠營給的，現在應該要問的是，「綠白會不會合」？

李艷秋今（20）日在臉書發文指出，「藍白合得了嗎？問題問對了，就有答案。請問柯文哲跟民進黨是麻吉？還是跟國民黨是兄弟？」

對於柯文哲，李艷秋進一步指出，我實在想不出柯曾讚美或贊同國民黨，不過他和民進黨的交情隨便舉就有「柯文哲和陳水扁」，柯用醫生的身份告訴大家，「阿扁病了，不能再關了；阿扁保外後，他說溜嘴，說阿扁是裝病，後來是真病了。阿扁貪污判刑，他說馬英九侮辱台灣人，要馬英九特赦陳水扁，他也向蔡英文大聲疾呼要重審扁案，因為扁案是用司法做政治鬥爭。阿扁出書他去發表會，哽咽無法成句」，這是真愛啊。

李艷秋接著提到柯文哲和總統蔡英文之間的關係，稱2018年九合一選舉民進黨大敗，李遠哲率一票獨派院士逼宮蔡英文，放棄連任，把位子讓給台獨金孫賴清德，在後來流出的會議紀錄上，蔡英文用北市長選舉結果邀功，她說「若不是我們在最後關頭幫助柯文哲，他也會落選，那國民黨就全盤大勝了」，回頭看當時的選舉新聞，民進黨提名的姚文智曾公開說，「蔡總統輔選力道不夠強，罵柯文哲不夠兇」。

李艷秋強調，柯文哲當時則公開承諾，支持蔡英文連任總統。結果柯文哲以3500票險勝丁守中。姚文智只拿了17%的選票，創下民進黨台北市長最低得票率。李質疑，「蔡英文用了什麼手段在最後關頭幫助柯文哲？不知；他和蔡英文交易了什麼？不知。」但很顯然的，蔡英文認為柯文哲是自己人，為綠營守住了一方城池。

此外，李艷秋表示，柯文哲現在白得純潔，然而在2019年時還稱自己底色未變。柯說，「自己是墨綠，到現在還是綠底。如果他當上總統，對蔡英文八年執政的貪腐弊端會不會查辦到底？答案很清楚。」李艷秋不解，「那大家要政黨輪替、下架民進黨的意義到底在哪裡？」

李艷秋稱，第一次選市長，柯文哲靠民進黨禮讓不提名，大贏國民黨24萬票，連任時，再靠民進黨最後關頭暗助，贏了國民黨3500票，也就是說，沒有民進黨，柯文哲什麼都不是，8年台北市長是民進黨給的，現在卻跟國民黨合作拉下民進黨，「他如果不是忘恩負義的小人，就是為報恩保送賴清德的聖人。」

對於上述分析，李艷秋總結，「如果柯文哲再靠國民黨當選為總統，那絕對是千古第一人。藍白會不會合？問題問得不對，應該問的是綠白會不會合？」