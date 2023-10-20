前少將旅長、現桃園市議員于北辰近日在直播為國造潛艦「海鯤艦」喊冤，並怒轟有海軍退伍軍官如此看不起自己軍種袍澤，實在是無法理解，引發不少批評。于昨（19）日於直播節目《譬如北辰》中再開砲，針對質疑他的人回應，「這些真的很有趣，我不覺得可惡，是滿可憐的」，並回應多個過去遭外界嘲笑的言論。

于北辰表示，稱有人說他「南宋、北宋分不清楚」，于對此則回應，「我是中華民國退將，但我沒說我（知識）跟博士一樣高」。

除此之外，針對自己過去提及，天弓飛彈攔截率通常是7成，「3發攔你1發，攔截率就210%了，一定可以攔截的到」遭到外界嘲笑一事。于北辰也辯駁，自己要表達的意思是，中華民國軍力確實不如對岸強，但是我們防空飛彈防禦如果只有50%，國軍的毅力可以讓50%變成100%、變成200%、甚至超過210%。

不過卻有網友在巴哈姆特發文提到，于北辰2018年8月12日接受《深圳衛視》的節目專訪，他在節目中大談統一口號。當時于擔任國民黨黃國園黨部主委，但之後又爆發多起爭議言論，讓這名網友忍不住質疑「將軍，你還好嗎？」

經查，包括《中天新聞網》、《ETtoday新聞雲》曾於2022年1月報導，于北辰當時在《深圳衛視》說到，「統一不是口號，統一是所有中國人要過好日子，所有中國人要強起來，在世界上走起路來，人家都是非常景仰、非常佩服，這是所有中國人要爭取的。」