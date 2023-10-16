退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰日前在YouTube直播爆轟，某時常批評國造潛艦「海鯤號」設計的退役海軍少校，若這麼厲害，「就不會只當到少校」。相關新聞引發了網友熱議，有人更嗆問，既然于北辰那麼厲害，那他那怎麼只當到少將，而不是一級上將？

于北辰指出，由於過去台灣從沒自製過潛艇，能做出海鯤號，讓各國都相當震驚，然而，卻有聲音認為，海鯤號無法上浮、下潛，且沒有戰力，某位海軍少校更時常批評該艦。于北辰怒嗆，若該位海軍少校這麼厲害，他就不會連海軍學院都考不上、只當到海軍少校就退伍了。

于北辰開嗆某海軍少校的新聞引發了《中時新聞網》和入口網站《Yahoo》網友熱議，他們留言表示，「X的，罵到我了」、「于少將那麼厲害，那怎麼只幹到少將？而不是一級上將」、「歷史跟算數都奇差無比的人，似乎沒資格講這些話」、「如果你這麼厲害，就不會一天到晚搞不清楚狀況」、「有這種算出攔截率可達到210%的少將，台灣還有救嗎」、「目中無人，職位低就沒有發言權嗎」、「術業有專攻，少將不一定比少校懂潛艦」、「陸軍退役的來評價海軍喔」。

另外，針對于北辰的發言，前海軍少校艦長呂禮詩回應，公道自在人心，評論員上節目要傳遞的是正能量和知識，而不是講口業；前空軍少校參謀官邱世卿則譏諷，自己真的不厲害，因不像于北辰，他算不出飛彈攔截率210%。