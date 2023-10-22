【全程字幕】為深澳電廠槓上！柯文哲喊「我回去拿行程表」 再嗆賴清德為「他」政策急轉彎 @ChinaTimes

民眾黨主席、總統參選人柯文哲日前暴料，民進黨總統參選人賴清德2018年多次登門拜訪，說服他不要反對興建深澳電廠，但遭賴駁斥子虛烏有，雙方沒有這種交情。柯文哲22日在苗栗縣受訪說，「賴真的要逼我」，他可拿行程表跟賴清德對峙，同時要求賴對深澳電廠爭議解釋清楚，是不是為了前行政院長蘇貞昌才改變政策。

柯文哲日前爆料，指賴清德2018年3月曾與他多次見面，雙方進小房間閉門商談，談論深澳電廠興建一事，但賴卻駁斥子虛烏有，還要求柯表達歉意。

柯文哲說，賴當時跟他見面多少次，「賴清德真的要逼我」，他可以回去拿出行程表一一跟賴對峙，他的行程都有紀錄，當時至少見面2、3次。

柯文哲表示，不管當年到底有沒有見面，他要求賴清德先解釋一下，2018年一開始說要興建深澳電廠、後來又不蓋，先向大家解釋清楚再說，是不是為了前行政院長蘇貞昌做出改變，證明民進黨為了1個人，而去改變國家政策。

另，有關侯友宜組閣能否早起7點半上班、還有柯指稱以前在美國掃地黑人最慢來有歧視問題。柯文哲說，上班早起是個人習慣，不用特別問這種問題。

至於黑人歧視，柯表示，當然沒有歧視，這只是說當時的辦公室現象，黑人掃地時間再到即可，其他教授因為責任制要做研究，自然上班時間最長。