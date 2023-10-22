資深媒體人黃暐瀚近日透露，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰在藍白合「會前會」後，接到柯陣營某幕僚的電話時訓斥對方一番，隨即掛斷電話，造成民眾黨總統參選人柯文哲決定翻臉。對此，侯辦發言人李利貞回應，相關說法與事實不符，並還原事發經過。

黃暐瀚20日在品觀點《觀點芹爆戰》爆料，藍白合「會前會」後，柯文哲競辦一名極受柯信任、非常可以代表柯的人，打電話給金溥聰，詢問會議相關聲明要傳給誰？金溥聰卻要對方別直接打給他，隨後掛掉電話。

針對上述爆料，李利貞今（22）日表示，金溥聰在15日上午9點多接到了柯辦發言人陳智菡的電話，對於不認識的陳，竟打到他的私人手機感到相當訝異，因此告訴陳應找聯繫窗口、侯辦新聞組副召集人錢震宇，而不是直接打給他。

而對於陳智菡被掛電話，導致柯文哲在15日晚上的內部會議決定翻臉，在隔天怒嗆侯友宜「給你選也選不上」的說法，李利貞也澄清，柯15日下午就已發表相關說法，時間上的矛盾證明，這純粹是捏造事實。

李利貞批評，有心人士刻意帶風向，企圖營造侯陣營與金溥聰姿態強硬高傲，為了避免大眾遭有心人士誤導，認為侯辦對民眾黨態度非常不友善，更為了避免以訛傳訛，特別還原事實，以正視聽。