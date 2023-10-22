2024總統大選在野是否能成功整合，受到各界關注。國民黨主席朱立倫也多次喊話要堆疊善意，日前更表示無論過程壓力和困難有多大，他都要承擔也都必須要忍，因為這是為了大局。資深媒體人黃暐瀚認為，朱立倫目前走的是2022年張善政選桃園市長的模式，只要藍白聯盟取得政權且組閣後行政團隊都是國民黨主力，朱的目標就達到了。

藍白合陷僵局，許多民眾逐漸出現不滿聲浪，朱立倫20日強調，與民眾黨主席、總統參選人柯文哲有保持聯繫，並強調藍白合不是淘汰賽，而是1加1必需要大於2，或至少等於2的整隊過程，期間絕對不要預設立場更不要有任何情緒，會秉持堆疊善意的方式，把藍白合的問題一一化解。

黃暐瀚昨（21）日在政論節目《TVBS戰情室》指出，柯文哲目前想的是2018年參選台北市長時的模式，當時民進黨支持者因不想看國民黨推出的丁守中當選，因此忍痛投柯；反觀朱立倫採取的模式則是2022年張善政參選桃園市長的模式，張一開始聲勢、民調不好，最終仍成功贏得選舉。

黃暐瀚認為，朱立倫覺得明年民進黨沒有執政就夠了，因此他不怕外界評論、也不跟柯文哲斷線，朱走的是2022年張善政模式，前面怎麼笑他都沒關係，只要國民黨跟民眾黨組成聯盟取得政權，且立院席次能以國民黨佔多數，加上組閣後行政團隊都是國民黨主力，朱就覺得目標達到了。