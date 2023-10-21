退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰日前在直播中痛批，某位時常批評國造潛艦的退役海軍少校「如果你有這麼厲害，不會只當到少校艦長」，當時曾引發外界批評，他近日再度撂話，唱衰國軍的人「即使是1顆花」，他一樣開罵。對此，不少網友對于北辰的發言感到不滿，有人更怒嗆「1顆星有什麼好跩的」。

于北辰19日在直播節目《譬如北辰》表示，他瞧不起的，是從高位階退役後，就把陸、海、空軍笑得一文不值的這種人，所以，他不是只針對某一些人。于北辰還怒嗆，這次唱衰國軍的人「即使是1顆花」，他一樣開罵，只要違背對國家、國軍的忠誠，他就會批評，跟位階無關，也就是說，上將他也一樣罵，少校表現不好一樣罵，但若小兵表現得好，他照樣稱讚。

對此，許多網友在《中時新聞網》相關報導留言表示，「1顆星有什麼好跩的」、「嘴炮滿口」、「退伍少將就是老百姓啦！還老是拿官階壓人」、「忠不忠誠跟事情的對錯沒關係」、「可以把終身俸捐出來做國防基金嗎」、「不要國名、國旗的黨，你罵不罵」。