國民黨立委鄭麗文晚間在草屯廟口開講火力全開，嘶吼高喊馬文君最大的錯就是「太認真！」曾雪蒨攝

馬文君（左三）在地方政要陪同下登台，與台下民眾一起牽手高呼「馬文君凍蒜！」

馬文君舉辦以「反貪腐」為主軸的廟口開講活動，吸引現場超過千名支持者前往力挺，場面相當熱絡。曾雪蒨攝

國民黨爭取5連任的南投縣第1選區立委馬文君近日深陷國造潛艦政治風暴，名嘴鄭麗文等人22日晚齊聚南投草屯敦和宮「廟口開講」，心疼「馬文君唯一的錯就是太認真」，痛斥「民進黨全黨打1人」，超過千名支持者廟口聲援，讓馬文君感動地紅了眼眶。

前高雄市長韓國瑜已經宣布，將在11月5日國民黨總統參選人侯友宜與南投縣3立委聯合競選辦公室成立大會上，到南投公開力挺並聲援馬文君，今晚7點起國民黨總統參選人侯友宜競辦組織副召集人謝龍介，以及立委鄭麗文、資深媒體人董智森、新黨副主席李勝峰等人，也齊聚南投草屯廟口戶外開講，以實際行動力挺聲援馬文君。

馬文君表示，今天廟口開講主軸定調「反貪腐、揭弊」，她說國民黨打出該主張後賴清德的民調明顯下降，顯見民眾認為民進黨中央是有弊端的，人民都在看，所以希望在民進黨跟黃曙光可以把真相說出來講清楚。

對於賴清德猛打她凍結3億元預算，馬文君也強調「沒有擋預算的問題，你認為民進黨完全執政會有擋預算的問題嗎？」她強調，沒有碰到水的情況下舉行的下水典禮，關係的是國軍官兵生命安全，她只是本於立委職責做自己該做的事情，她深信民眾很清楚她在做什麼。

對於近日未上台北立院質詢改以書面質詢，馬文君表示，因為很重視地方，希望讓鄉親了解真相，所以才舉辦這場廟口開講，但國會也有進行2次書面質詢，強調「不管書面或廟口開講，都希望讓民眾因此知道真相。」

今晚第一個登台開講的鄭麗文說，「馬文君什麼錯都沒有，唯一的錯只有太認真、太乾淨、太正直，民進黨才會這麼怕她！」她提醒南投選民，如果馬文君被民進黨打倒，以後誰敢監督民進黨，要吃要抓完全沒有後顧之憂，所以大家一定不可以讓民進黨得逞，一定要讓馬文君順利高票當選，大家說好不好？台下民眾立即大聲喊「好！」

鄭麗文助講後還下台給馬文君一個大大的擁抱，接著董智森、李勝峰接力登場，謝龍介壓軸。馬文君也在主持人的安排下，在鄭麗文開講後與地方代表等人上台，深深一鞠躬感謝現場民眾到場力挺，大家並手牽手高呼「馬文君凍蒜！」現場民眾激動表示，他們會支持馬文君繼續代表民眾監督國防預算，也表示會以選票繼續支持她。