民進黨總統參選人、副總統接受「不良大叔拷問總統候選人系列」不良大叔Podcast節目訪問；賴清德提到當年流傳前總統蔣經國找李登輝當副總統「你等會兒」的故事說，他曾當面問李這件事，李登輝「險些翻臉」。全場笑翻。

賴清德接受雜學校校長蘇仰志、台大電機學系教授葉丙成、Bird3個「不良大叔 Naughty Uncles」拷問，賴清德提到台南知名美食虱目魚時，講了一個小故事。

為什麼叫虱目魚？他說，有一種說法是鄭成功來台灣時，問虱目魚是「什麼魚」，因為可能是鄉音，大家聽成「虱目魚」。

他說，這個這個故事有點像以前謠傳前總統蔣經國提名李登輝擔任副總統，當時幕僚問，這個故事有點像李登輝「你等會兒」故事，當時幕僚問蔣，「你的副總統是誰？」蔣經國就說，「你等會兒」。幕僚以為蔣要提名李登輝。

他說，這當然是笑話，「我曾經半開玩笑請問過李前總統，李總統險些翻臉」。

主持人說，「這感覺李登輝上了不良大叔」。賴清德說，李登輝說，這不可能。所以李登輝的故事不可能，虱目魚的故事一定是假的；虱目魚是平埔族的話，是閃閃發亮的意思，這比較合理，就像麻豆，也是平埔族語言，靈魂之窗的意思，

談到追老婆，被虧忍了三年才行動，他說，曾買花送給當時女友的老婆，被說不用浪費錢，「他不愛我買東西送他，所以我後來賺錢薪水都交給他」；被追問，「有給零用錢嗎？」，他說，「沒有」。大夥虧他，「求生意至很強」。

念建中時，有沒有幹過比較頑劣的事？他說，高中比較比較嚴重的事，就是翻牆去吃黑糖冰，運氣還不錯，沒有被教官抓到。