2024總統大選倒數72天，民進黨總統參選人賴清德雖仍保持領先地位，但民調略有下滑；國民黨、民眾黨合作事宜則再度陷入僵局。然而台灣民意基金會董事長游盈隆卻提出6大指標，稱一個不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，「選情空前緊繃，沒有誰是穩贏的」。

游盈隆昨（1）日在臉書發文提到，藍白合，共推一組總統、副總統候選人，今天宣告無解，一切正如自己9/28及10/14所預見，開局即破局。綠營可以鬆一口氣了。但這是否意味綠營可以高枕無憂？答案是否定的。

針對過去兩個月民意，游盈隆分析，三人競爭狀況下，賴清德雖穩居第一，但民意支持度大幅下滑，跌破三成；柯文哲居第二，支持度沒有大的改變，但也略呈下滑趨勢；侯友宜則是敬陪末座，但已從谷底攀升，緩步上揚，重返戰場。三人之間的差距大為縮小。

游盈隆認為，賴清德近兩個月支持度大幅下滑，並不是單一事件。同時出現的相關重大現象至少有六個：1.蔡英文總統聲望跌至36.5%，創下第二任期最低紀錄；2.陳建仁內閣不滿意度達44%，創成立以來最高紀錄，也正式進入「死後交叉」狀態；3.民進黨支持度持續下跌到27.1%，和國民黨的26.5%幾乎不相上下；4.五成九選民不支持民進黨繼續完全執政；5.五成四選民不樂見民進黨贏得總統大選；6.五成二選民贊成藍白合，共推一組總統、副總統候選人，擊敗民進黨的賴清德。

針對上述指標，游盈隆分析，彼此間有高度相關性，同時出現意味著一個結構紮實、不利執政黨的強烈政治風暴已然成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅。再加上最近趙天麟、鄭文燦的桃色風波，重創民進黨形象，雪上加霜。「如果不是藍白合破局，賴陣營早就挫累等。」