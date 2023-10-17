潛艦國造爭議延燒，不少人打臉蔡政府膨風，包括前海軍艦長呂禮詩，結果前少將旅長、現桃園市議員于北辰竟在直播嗆呂「如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長！」雙方隔空交火引發熱議。媒體人陳揮文16日在《新聞大白話》節目質疑，潛艦八個紅區裝備，包括聲納、魚雷、射控、潛望鏡、柴油主機、魚雷管發射系統、戰鬥系統、導航雷達，我們都不會，綠營蔡、賴、于好意思自吹「國造」？

陳揮文表示，于北辰非常地囂張，拿少將的官階在壓黃征輝跟呂禮詩，「錢子，其實妳邀請的來賓，中將也很多啊！少將有必要這樣子嗎？」

「于北辰，呂禮詩是你同學耶！有必要這樣子嗎？而且于北辰講的都是錯的！于北辰都亂講！」陳揮文直言，「觀眾朋友，你不用幹到少將，我也不用幹到少將，我拿圖給你看，你就知道蔡英文、賴清德跟于北辰都在胡說八道！蔡總統都騙人！」

「我講錯了直接罵我沒關係，潛艦國造？蔡總統妳好意思這樣講？我們來看賴清德好不好意思這樣講，這都騙人的好不好？」陳揮文指出，這都是公開資訊，這不是機密，你可以從潛艦最重要的八個，這些紅區裝備，就是我們沒有辦法國造的，叫作紅區裝備。

陳揮文秀圖強調，從前面的聲納、到魚雷、到射控、到潛望鏡、到柴油主機（還有魚雷管發射系統、戰鬥系統、導航雷達），這八個我們都不會！這八個紅區裝備就是潛艦最重要的，我們都不會！「我請問大家，你相信這個叫作國造嗎？一艘潛艦最重要的八個諸元我們都不會？」

陳揮文質疑，連魚雷我們都不會，不要說發射系統，連潛望鏡我們都做不出來，然後說我們已經潛艦國造了？我們要相信蔡英文、賴清德跟于北辰的鬼話嗎？我們要自欺欺人我不愛台灣嗎？我們在講實話，做不出來很丟臉嗎？很多國家都做不出來，這些關鍵技術，全世界只有少數幾個國家會。我們就是不會，不會沒有關係，但是我們不能說謊！然後用洗腦的方式跟你說我們已經蓋好了，你如果擋了，你就是不愛台灣？