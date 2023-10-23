民進黨總統參選人賴清德近日民調下跌，在野勝選看見曙光，但藍白合正副人選仍在談判糾纏中。媒體人張禹宣今(23日)在《大新聞大爆卦》節目強調，投總統、投立委，是連貫性、一致的概念，藍營支持者看到總統選票上沒有侯友宜，立委選票不可能會更多。侯友宜如果沒有當正，對立委選情衝擊才會大。所以韓國瑜近日除了積極幫侯友宜站台，也開始在全台灣各地輔選搖擺區的立委。因為不爭取選總統等於投降認輸。

「我是認為啦，如果侯友宜沒有當正的，反而對立委選情衝擊才會大！」張禹宣表示，因為今天投總統、投立委，兩個是連貫性、一致的概念，不要說什麼深藍支持者、正藍支持者、泛藍支持者，看到總統選票上沒有他，反而立委席次選票會更多？「我絕對不相信這回事，不可能！」

張禹宣指出，所以為什麼現在韓國瑜在去極力地催動侯友宜？這是其中之一的原因。再看看韓國瑜在催動侯友宜之外，第二件事情做了什麼？開始在全台灣各地輔選搖擺區的立委。第一個就是11月5日的游顥，在南投，所以顯然韓國瑜也認為這是至關重要的打算。

張禹宣提到，今天退一萬步，當在跟柯文哲談判的過程當中，「我講白了，為什麼我說侯、韓、金是一體的？」侯韓金這個系統要的只有一個答案，就是努力地爭取，不是絕對，是努力地爭取，讓侯友宜能夠當正的，與此同時，在非綠陣線上大家可以大勝的這個答案。

「但是今天國民黨有另外一股聲音。」張禹宣強調，這股聲音就是不管誰當正的，反正只要國民黨行政團隊佔多數，只要國民黨立法院席次佔多數，可以實質過半，這樣就覺得叫作國民黨贏了！「可是我現在退回來問，站在國民黨的立場，到底哪一個才是對的？」

張禹宣直言，如果站在國民黨的立場，事先就先預設了，總統不一定要是我們，請問這個還談得下去嗎？這個叫作認輸投降！