2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。藍白近期也針對2024總統大選合作展開會前會商談，兩邊目前僵持不下。而近日就有一份最新的民調指出，有41％的網友表示「我很討厭柯文哲，但還是要含淚投給柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》23日對於「目前含淚言論四起，你是屬於哪種含淚呢？沒有含淚就沒辦法投了」進行了網路民調，截至23日21時止，已有1.2萬人參與投票，有41％的網友表示「我很討厭柯文哲，但還是要含淚投給柯文哲」、有18％的網友表示「我很討厭侯友宜，但還是要含淚投給侯友宜」、有5％的網友表示「我很討厭賴清德，還是要含淚投給賴清德」、有3％的網友認為「我很討厭郭台銘，還是要含淚投給郭台銘」、有34％的網友認為「我投了民進黨幾十年，今年要含淚投在野陣營」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「每個選民各有定見，互相尊重吧。2024，台灣關鍵的一年，我不是為了柯文哲而投給他，是為了托付讓台灣更好的心願，拜託最有心也最有能力的柯文哲擔起大任」、「我從不含淚，堅定支持柯文哲」、「很高興這次真的有選總統的感覺了，支持柯P」、「從不含淚投票，誰最有機會打敗民進黨就投誰」、「政黨輪替，換新的做。不是比較大的勝算，是唯一！」。