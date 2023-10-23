國際面對以巴衝突，台海關係緊張關係也備受關注，總統府副祕書長黃重諺卻稱把總統大選訴諸戰爭的恐懼是不負責任的做法，對此，國民黨總統參選人侯友宜今天反擊，民進黨不斷挑釁大陸，這才叫做不負責任，民進黨總統參選人賴清德支持台獨就是在引戰，他強調的避戰也就是和平，是總統應負的責任。

侯友宜表示，可以看到民進黨這幾年不斷在加強軍備提高國防預算，同時也可以看到，美國在前兩天特別說要軍事援助以色列、烏克蘭還有台灣地區，就是很清楚告訴大家，台灣已經在瀕臨戰爭跟列為危險地區，民進黨要很清楚跟人民報告，現在台灣是怎樣的環境，尤其未來要當台灣的總統，很清楚的避戰才是總統應負的責任，「侯友宜反對台獨，不會引戰，賴清德你支持台獨，你會引戰」。

針對侯友宜日前稱政府不敢斷ECFA，經濟部回酸兩岸貿易是從依賴轉為互惠互利，侯今天也回應表示，經濟部不是老是說雞蛋不要放在同一個籃子嗎？但民進黨執政這麼多年，光今年上半年，台灣對大陸順差就有385億美元，尤其台灣對外的貿易總額裡面，大陸就佔了將近3成，經濟這麼大的依賴度，民進黨應該很清楚，對大陸的貿易跟生產還是依賴度這麼高，「不要老是說一套，做一套，又騙一套」。